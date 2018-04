PRIA Agriculture – dezbateri în stil bărbătesc la conferinţa dedicată femeilor Conferința PRIA Agriculture, evenimentul in cadrul caruia de trei ani este apreciata contributia femeilor in agricultura, a creat prilejul unor ample dezbateri intre fermieri, autoritati si companiile care isi desfasoara activitatea in acest sector. Doamenele au cerut cu curaj socoteala autoritatilor si sprijin concret partenerilor de discutie. Rusia ne sufla in ceafa In contextul in care sectorul agricol a adus anul trecut economiei romanesti 3,3 miliarde euro, iar incasarile facute pana in prezent pe anul 2018 sunt extrem de consistente, de ordinul miliardelor, agricultura devine un domeniu… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

Sursa articol si foto: agro-business.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pentru a intelege modul in care presedintele Vladimir Putin vrea sa reduca dependenta Rusiei de importurile de alimente un exemplu poate fi gasit in regiunea Krasnodar de langa Marea Neagra, unde a fost plantata o livada cu puieti de mar adusi din Italia, transmite Bloomberg, informeaza AGERPRES . Rusia…

- PRIAevents organizeaza Conferinta PRIA Agriculture, insotita de Gala PRIA Women in Agriculture in data de 22 martie 2018, la hotel Radisson Blu Bucuresti, incepand cu orele 14:00.Conferinta PRIA Agriculture este cel mai important eveniment al primaverii pentru agricultura si reprezinta o reala…

- Ca tendinta, grupul austriac se bazeaza pe cresterea cereii de gaze naturale la nivel european, mai ales in contextul tranzitiei de la carbuni spre tehnologii mai curate in productia de energie. "In acest context, scopul OMV este de a deveni un jucator important din Nord-Vestul pana in Sud-Estul Europei.…

- In urma deciziilor Summit-ului NATO de la Varsovia din 2016, desfasurarea de trupe aliate pe teritoriul Romaniei este in plina derulare, intr-un exemplu clar de solidaritate și integrare. Baza din județul Constanța gazduiește activitați comune de instruire ale marinarilor militari romani și americani,…

- Mihai Fifor: Baza SUA de la Mihail Kogalniceanu se va extinde Ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, a sustinut astazi declaratii de presa, dupa ce a participat la Conferinta de securitate de la Munchen, dedicata rolului global pe care îl are Uniunea Europeana si relatiilor…

- Potrivit lui Peter Szijjarto, incepand din anul 2022, mai cantitati de gaze naturale extrase din Marea Neagra vor putea fi livrate Ungariei. Szijjarto a adaugat ca firmele ungare si-au rezervat deja intreaga capacitate de 4,4 miliarde metri cubi pe an a conductei de aprovizionare care leaga Romania…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a declarat, astazi, la Constanta, ca, dupa anexarea Crimeei de catre Rusia, contextul de la Marea Neagra este unul complicat, dorind ca Romania sa joace un rol esential in aceasta regiune.

- Prezent la Iași, cu prilejul deschiderii oficiale a seriei de evenimente, din perioada 23-24 ianuarie 2018, dedicate campaniei naționale ”Alege oaia”, secretarul de stat din Ministerul Agriculturii, Daniel Botanoiu, a facut un popas la Radio Iași, raspunzand astfel invitației de a aduce vești și de…