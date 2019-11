Prezidenţiale2019/Votul în diaspora a început; secţia de votare din Auckland, Noua Zeelandă a fost deschisă Votul in diaspora a inceput in Noua Zeelanda, sectia din Auckland fiind prima deschisa, dintre cele 835 organizate pentru alegerile prezidentiale. In premiera, anul acesta romanii din afara tarii au la dispozitie trei zile pentru a vota la urne. Respectivele sectii sunt deschise astfel: vineri intre ora locala 12,00 si ora locala 21,00, iar sambata si duminica intre ora locala 7,00 si ora locala 21,00. Alegatorii care la ora 21,00 se afla la sediul sectiei de votare, precum si cei care se afla la rand in afara sediului sectiei de votare pentru a intra in localul de vot pot sa isi exercite dreptul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Alegeri Prezidențiale 2019. Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) aduce la cunostinta opiniei publice faptul ca alegerile pentru Presedintele Romaniei din anul 2019 au intrat in linie dreapta: la unele sectii de votare din strainatate, precum cele din Australia si Noua Zeelanda, cetatenii romani…

- Romanii din afara tarii pot vota la alegerile prezidentiale timp de trei zile, incepand de vineri, 835 de sectii fiind deschise pentru acestia. Programul sectiilor de votare din strainatate este urmatorul: vineri intre ora locala 12,00 si ora locala 21,00, iar sambata si duminica intre…

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) anunța ca alegerile pentru Președintele Romaniei din anul 2019 au intrat in linie dreapta, iar la unele secții de votare din strainatate, precum cele din Australia și Noua Zeelanda, cetațenii romani pot sa se prezinte la urne inca din aceasta noapte. Potrivit…

- Autoritatea Electorala mentioneaza ca in toate cele trei zile exista posibilitatea de prelungire a votarii pana cel mai tarziu la ora 23:59 pentru alegatorii care se afla la sediul sectiei de votare la ora 21:00, precum si pentru cei care se afla la rand in afara sediului sectiei de votare. Potrivit…

- Pentru a evita cozile la urne, romanii din strainatate pot vota timp de trei zile la alegerile prezidentiale. Ministerul de Extene a publicat programul si harta sectiilor de vot din strainatate. Alegatorii care la ora 21:00 se afla la sediul sectiei de votare, precum si cei care se afla la rand in afara…

- Liderul PMP Eugen Tomac a declarat, pentru Mediafax, ca va vota vineri, la ora 12:00, in Chișinau. Potrivit BEC, secțiile de votare din strainatate vor fi deschise timp de trei zile pentru fiecare tur al alegerilor, dupa cum urmeaza: Vineri, 8 noiembrie 2019, intre orele 12:00-21:00…

- Alegatorii care nu se pot deplasa la secția de votare din cauza de boala sau invaliditate pot solicita urna speciala (mobila) de la sectia de votare cea mai apropiata de locul in care se afla in ziua alegerilor printr-o cerere scrisa insoțita de documente justificative. In ziua alegerilor, o echipa…

- Programul de votare la secțiile din strainatate se poate prelungi la alegerile prezidențiale pâna la ora 23.59, în toate cele trei zile în care se desfașoara scrutinul. Anunțul a fost facut luni de șeful Autoritații Electorale Permanente(AEP), Constantin Buica. „În…