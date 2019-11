#Prezidenţiale2019/Paleologu: Eu cred că jocurile nu sunt făcute; România nu e o ţară de proşti Candidatul Partidului Miscarea Populara (PMP) la alegerile prezidentiale, Theodor Paleologu, este de parere ca jocurile pentru aceste alegeri "nu sunt facute", iar "Romania nu e o tara de prosti". "Intr-o tara normala, jocurile nu sunt facute si nu exista ideea aceasta ca jocurile sunt facute. Este tot ce ne transmite echipa domnului Iohannis, pentru ca domnul Iohannis nu transmite nimic. (...) Eu nu cred ca romanii sunt atat de lipsiti de discernamant. Eu cred ca Romania nu e o tara de prosti. Eu cred ca exista suficient de multi oameni inteligenti in tara asta ca sa vada ce se intampla, sa sanctioneze… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

