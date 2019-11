#Prezidenţiale2019/Iohannis: Am votat pentru o Românie modernă,…

Candidatul PNL la alegerile prezidentiale, presedintele Klaus Iohannis, a declarat ca a votat pentru o Romanie moderna, europeana, normala si a facut apel la alegatori sa mearga la vot. "O zi foarte foarte, foarte importanta astazi. Eu, personal, am votat pentru o Romanie moderna, europeana, normala si va invit pe toti, dragi romani, sa veniti la vot. Astazi este o zi extrem de importanta, votam pentru viitorul Romaniei, pentru directia in care va merge Romania mai departe. Astazi este ziua campionilor cu stampila "Votat" in mana. Dragi romani, fiti toti campioni astazi!", a spus Iohannis, duminica,…