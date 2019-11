Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, ca prin cererile de reexaminare a Legilor Justitiei sau prin trimiterea acestora la Curtea Constitutionala a reusit sa anuleze 70% din masurile care le-ar fi compromis. "In afara de faptul ca am alungat elefantii din sedinta de Guvern, ca am coborat in…

- Klaus Iohannis, prezent la o intalnire electorala la Baia Mare, a fost provocat de jurnalisti sa numeasca doua realizari, una pe plan intern si alta pe plan extern, ale mandatului sau. ”Pai, puteti sa va alegeti care din ele, poate luam una, asa, mai de la inceputul mandatului, cand am convins…

- Presedintele Klaus Iohannis, candidatul PNL la alegerile prezidentiale, a declarat vineri ca alte realizari ale mandatului sau au fost Pactul pentru alocarea a 2% din PIB pentru Aparare si Summitul de la Sibiu. "Poate luam una, asa, mai de la inceputul mandatului, cand am convins toate partidele parlamentare…

- Presedintele Klaus Iohannis, candidatul PNL la alegerile prezidentiale, a declarat vineri ca alte realizari ale mandatului sau au fost Pactul pentru alocarea a 2% din PIB pentru Aparare si Summitul de la...

- Presedintele Klaus Iohannis a fost provocat, vineri, la Baia Mare, sa numeasca doua realizari ale mandatului sau in afara scoaterii PSD de la guvernare.”Pai, puteti sa va alegeti care din ele, poate luam una, asa, mai de la inceputul mandatului, cand am convins toate partidele parlamentare…

- Ieri, 6 noiembrie 2019, in jurul orei 11.45, polițiștii rutieri din Blaj au efectuat semnal regulamentar de oprire unui autoturism inmatriculat in județul Sibiu. Șoferul acestuia a ignorat semnalul polițiștilor și și-a continuat drumul, iar, in incercarea de a scapa de control, a intrat in curtea unei…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat duminica, la Gala "Femeile liberale premiaza excelenta", realizata de Organizatia Femeilor Liberale si PNL Sibiu, ca motivul pentru care Romania nu s-a dezvoltat mai mult si nu a reusit de tot sa scape de comunism "se numeste PSD". In discursul tinut in fata femeilor…

- Presedintele Klaus Iohannis si sotia sa, Carmen, au luat parte duminica la slujba de pomenire a lui Corneliu Coposu, precizeaza romaniatv.net.Slujba greco catolica are loc la o biserica din Sibiu.Tot duminica, Klaus Iohannis va participa la Gala "Femeile liberale premiaza excelenta", care are loc la…