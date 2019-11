Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul PSD la alegerile prezidentiale, Viorica Dancila, a declarat marti ca printre prioritatile sale in cazul in care va fi aleasa presedintele Romaniei se numara un referendum privind imunitatea, intrarea tarii noastre in spatiul Schengen, vizele pentru Statele Unite ale Americii si prima vizita…

- O dezbatere directa, o confruntare de idei și programe, corecta și democratica, intre Klaus Iohannis și Viorica Dancila este dorita, in aceasta perioada, de catre toți romanii. In 2014, Klaus Iohannis ne spunea ca o dezbatere intre contracandidații din turul 2 al alegerilor prezidențiale este absolut…

- "Eu cred ca presedintele nu are inca in memorie tot ceea ce a facut sau nu vrea sa retina decat ceea ce fac altii. Presedintele a incalcat Constitutia, presedintele nu stie ca in niciun stat membru cu democratii consolidate presedintele unei tari nu iese sa ceara desfiintarea unui partid politic.…

- Candidatul PSD la alegerile prezidențiale, Viorica Dancila, a declarat marți la TVR 1, ca nu l-a vazut „deloc implicat” pe președintele Klaus Iohannis in marile subiecte care preocupa Romania pe plan internațional. „Nu am vazut sa vina nici cu Schengen, nici cu viza pentru America de unde a venit…

- Candidatul PNL, presedintele Klaus Iohannis, a obtinut 38,7% la alegerile prezidentiale de duminica, reprezentantul PSD, Viorica Dancila, 22%, iar candidatul USR PLUS, Dan Barna, 16,1%, potrivit sondajului realizat la iesirea de la urne de Institutul Roman pentru Evaluare si Strategie

- A fi patriot inseamna "sa ai tricolorul in suflet, nu doar culoarea galben" pe care o are Klaus Iohannis, a declarat, sambata, presedintele PSD, Viorica Dancila, candidat la alegerile prezidentiale. "Avem nevoie de un presedinte care sa ne reprezinte cu demnitate in institutiile europene, un presedinte…

- Candidatul PSD la alegerile prezidențiale din noiembrie, Viorica Dancila, l-a atacat dur, vineri, într-un discurs rostit la Brașov, pe președintele Klaus Iohannis, despre care a spus ca este „înalt ca bradul, dar leneș”, potrivit Mediafax. Candidatul PSD la alegerile prezidențiale,…

- „Autoritatea Guvernului Dancila nu mai exista. Nimeni pe plan internațional nu mai ia in serios premierul Romaniei, nimeni pe plan național nu mai crede in ceea ce spune Viorica Dancila. In tot acest timp, Viorica Dancila s-a intalnit cu primarul din New Jersey, a fost ignorata complet de secretarul…