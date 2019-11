Presedintele PSD, Viorica Dancila, a declarat luni ca va analiza si va decide, impreuna cu cei din echipa sa de campanie, daca va merge sau nu la dezbaterea pe care o organizeaza marti Klaus Iohannis si PNL. "Ii vad asa de speriati (pe cei de la PNL - n.r.), am vazut astazi pentru faptul ca numai s-a luat in calcul ca as putea merge acolo, au venit purtatorii de mesaje ai presedintelui si au jignit, au venit cu un atac, nu are ce sa caute. Vom analiza. Luam in calcul ambele variante (de a merge si de a nu merge la dezbatere - n.r.) analizam si vedem", a spus Dancila la TVR. Intrebata daca va merge…