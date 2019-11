Stiri pe aceeasi tema

- Deputata USR Cristina Iurisniti a fost reclamata duminica, in jurul orei 15,30, la Biroul Electoral Judetean (BEJ) Bistrita-Nasaud, dupa ce si-a fotografiat buletinul de vot pe care aplicase stampila si a postat acea fotografie pe pagina sa de socializare, potrivit informatiilor facute publice de…

- Campania electorala pentru alegerile prezidentiale din 10 noiembrie s-a incheiat, sambata, la ora 7.00. Ea a inceput in 12 octombrie, scrie news.ro. Potrivit legislatiei, constituie contraventie "continuarea propagandei electorale dupa incheierea acesteia, precum si sfatuirea in ziua votarii…

- Campania electorala pentru alegerile prezidentiale s-a incheiat, iar continuarea propagandei electorale constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda. Este interzisa difuzarea de mesaje audio, video sau mixte cu continut electoral, dar si prezentarea de sondaje. Peste 18,2 milioane de romani…

- Un cetatean turc este cercetat de politistii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice al IPJ Giurgiu dupa ce a fost prins pe A1 Bucuresti-Pitesti la volanul unei autoutilitare in care erau transportate bunuri contrafacute in valoare de aproximativ 84.000 de lei. „Politistii Serviciului…

- Barbatul de 39 de ani care a fost atacat, duminica, de un urs, in zona localitatii Simionesti din judetul Bistrita-Nasaud, participa la o partida de vanatoare autorizata, la mistret, in calitate de gonac, potrivit datelor comunicate AGERPRES de catre purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie…

- Un bistrițean, disparut de la domiciliu inca din luna februarie, a fost gasit in Germania, in zona orașului Stuttgart. Deși nu a știut unde a plecat și nu a avut nicio veste timp de jumatate de an, mama acestuia i-a anunțat dispariția abia la finele lunii august. Polițiștii bistrițeni, prin intermediul…

- O femeie din Botosani a fost amendata de politisti dupa ce a sunat la 112 spunand este victima unei agresiuni, dupa care a inchis telefonul, a declarat, luni, reprezentantul Biroului de relatii publice al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Botosani, Delia Neniscu, conform AGERPRES. Potrivit…