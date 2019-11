Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis a obtinut 66,83% dintre voturile exprimate in judetul Sibiu, potrivit numaratorii paralele realizate de PNL, fiind urmat de Dan Barna, cu 11,02% si Viorica Dancila, cu 9,72%.Potrivit numaratorii paralele a voturilor realizate de PNL, Klaus Iohannis a obtinut 66,83% dintre voturile…

- Kelemen Hunor, candidatul UDMR la Presedintia Romaniei, a obtinut peste 60% dintre voturile valabil exprimate in judetul Covasna, fiind urmat la mare distanta de Klaus Iohannis, releva numaratoarea paralela efectuata de organizatia judeteana a UDMR. Potrivit acesteia, din totalul de 65.527…

- Dupa centralizarea a 99,50 la suta din voturile exprimate in județul Timiș, numaratoarea paralela efectuata de delegații USR/Plus il confirma pe Klaus Iohannis drept marele caștigator al acestor alegeri, atat in județ cat și in Timișoara. Astfel, in Timișoara, Iohannis a obținut 39,81…

- Presedintele PNL Brasov, Adrian Vestea, presedinte al Consiliului Judetean, a declarat duminica, dupa anuntarea rezultatelor exit-poll-urilor, ca rezultatul este unul pe care "romanii si l-au dorit" si ca PNL va face in asa fel incat sa-i convinga pe alegatorii nehotarati sa voteze cu Klaus Iohannis…

- Autoritatea Electorala Permanenta anunta ca, dupa centralizarea rezultatelor din aproape 50% din sectiile de votare, Klaus Iohannis a obtinut 35,95% din voturile exprimate, Viorica Dancila – 25,64%, Dan Barna – 10,64% si Mircea Diaconu – 8,5%.Potrivit AEP, pana la ora transiterii acestei stiris-au…

- Candidatul PSD la alegerile prezidențiale din noiembrie, Viorica Dancila, l-a atacat dur, vineri, într-un discurs rostit la Brașov, pe președintele Klaus Iohannis, despre care a spus ca este „înalt ca bradul, dar leneș”, potrivit Mediafax. Candidatul PSD la alegerile prezidențiale,…

- Candidatul PSD la alegerile prezidentiale, Viorica Dancila, a declarat joi seara, la Constanta, ca presedintele Klaus Iohannis nu este unul al tuturor romanilor, ca a facut o tinta in a lovi un guvern, in loc de a aduce consensul, fiind un om inactiv, care nu iubeste cetatenii. Intrebata, intr-o conferinta…

- Candidatul PMP la alegerile prezidentiale Theodor Paleologu sustine ca presedintele Klaus Iohannis face toate eforturile pentru a intra in turul doi cu Viorica Dancila, precizand ca astfel de calcule sunt "meschine" si pot avea efect de bumerang, potrivit news.ro.Theodor Paleologu a spus,…