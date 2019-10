Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul Partidului Miscarea Populara (PMP) la alegerile prezidentiale, Theodor Paleologu, a declarat joi, intr-o conferinta de presa la Oradea, ca presedintele tarii trebuie sa fie ca o soacra...

- Dan Barna, candidatul Alianței USR-PLUS la alegerile prezidentiale, a fost artizanul unei scene penibile, la Oradea, unde s-a intalnit cu unul dintre cei mai cunoscuți romani, Emerich Ienei. Antrenorul care a caștigat, in 1986, cu Steaua, Cupa Campionilor Europeni, nu a fost recunoscut de politicianul…

- Presedintele organizatiei de femei a UDMR, deputata Biro Rozalia, a declarat marti ca pana nu exista un program de guvernare liderii Uniunii nu se pot pronunta daca vor juca sau nu un rol in viitorul guvern. "Pana ce nu vedem un program de guvernare nu ne putem pronunta asupra faptului…

- Președintele american Donald Trump și-a exprimat susținerea pentru premierul britanic Boris Johnson și a respins ipoteza demisiei acestuia pe fondul invalidarii de catre Curtea Suprema a Marii Britanii a deciziei liderului britanic de suspendare a Parlamentului de la Londra.Intrebat in cursul…

- Incident mai puțin obișnuit, in weekend, la Arad. O drona a cazut in capul unei invitate de la o nunta, femeia de 58 de ani din Satu Mare ajungand la spitalul județean din Arad. The post Incident mai puțin obișnuit la o nunta, in vestul țarii: o drona a cazut in capul unei nuntașe appeared first on…

- Potrivit jurnalistului Cristian Tudor Popescu, președintele Klaus Iohannis ”nu face altceva decat sa bata cuiul in scandura pe care i-a intins-o cu grație doamna Dancila, care s-a incapațanat sa preia PSD, s-a incapațanat sa candideze la Președinție, a dus la ruperea coaliției de guvernare și a oferit…

- Președintele organizației județene a PMP, Marian Andronache, vicepreședinte al partidului la nivel național, a anunțat ca a susținut prin vot, la Colegiul Național al PMP, candidatura lui Theodor Paleologu la președinția Romaniai. ”Susțin aceasta candidatura de marca a unui intelectual fin, cu o educatie…

- Cu cat mai mult ne apropiem an de an de aceste zile, 23 august 1939 și 24 august 1944, oamenii simpli dezbat continuu pe rețelele de socializare subiectul legat de semnarea pactului Ribbetrop – Molotov din 23 august 1939 și protocolul adițional secret, care a dus la anexarea Basarabiei de catre Stalin…