Stiri pe aceeasi tema

- "Referitor la transplant, in momentul de fata se arunca 150 de inimi si 300 de plamani la gunoi in Romania. Pentru ca nu avem centre capabile sa le implanteze. Asta e realitatea trista. E un singur centru de transplant la Targu Mures, unde se fac pana la 10 transplanturi pe an. E greu acum…

- Dan Barna a declarat ca in lista lui Orban de miniștri propuși sa faca parte din noul Guvern exista doua persoane, la același minister, care „pun probleme” și pe care USR nu le vor vota. Intrebat,...

- Proiectul pentru aprobarea OUG privind modificarea si completarea legilor pentru alegerea presedintelui Romaniei, a celor doua Camere ale Parlamentului, pentru organizarea si functionarea AEP a trecut luni tacit de Senat si va fi transmis Camerei Deputatilor, informeaza Agepres. Potrivit presedintelui…

- „Din pacate, un zbor pana in Singapore, din Bucuresti, dureaza cu cateva ore mai mult decat ar dura o calatorie, cu trenul sau cu masina, pe ruta Cluj-Bucuresti. Noi avem o filiala la Suceava, una la Iasi, la Chisinau, la Budapesta. Cat imi ia pana la Iasi? Pai, ca timp, pana la Iasi imi ia dublul fata…

- Deputatul PSD Sorin Bota, unul dintre social-democratii care au votat motiunea de cenzura, lanseaza un document-apel cu privire la situatia in care a ajuns PSD. Intitulat "Stanga incotro?", documentul face apel la o reforma radicala a partidului, chiar daca aceasta ar putea insemna intrarea in opozitie.…

- Deputatul USR, Claudiu Nasui, susține ca cifrele excuției bugetare publicate de Ministerul de Finanțe sunt extrem de ingrijoratoare și arata ca actualul Guvern a indatorat populația pe zeci de ani de aici incolo.Citește și: Curtea Constituționala, motivare care arunca in aer alegerile prezidențiale/…

- Presedintele clubului Petrolul Ploiesti, Marius Stan, a declarat, luni, la Casa Fotbalului, ca Sanatatea Cluj, adversara din optimile de finala ale Cupei Romaniei, a dominat in faza precedenta detinatoarea trofeului, FC Viitorul, iar acest lucru trebuie sa fie un semnal de alarma

- Deputatul PMP, Robert Turcescu, arata ca elevii din Romania au ajuns sa primeasca manuale vechi din anul 2001, deteriorate și greu de descifrat. Mai mult, manualele nici macar nu se mai tiparesc și nu se mai pot cumpara unele noi.Citește și: Rareș Bogdan arunca in aer scena politica: Eu nu…