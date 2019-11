Klaus Iohannis a obtinut duminica, in al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidentiale, 93,51%, iar Viorica Dancila - 6,48%, dupa numararea a 274.762 de voturi valabil exprimate in 46,53% din sectiile organizate in strainatate.



Potrivit AEP, Iohannis a obtinut 256.940 de voturi (93,51%), iar Viorica Dancila - 17.822 (6,48%). AGERPRES/ (AS - autor: Andreea Rotaru, editor: Georgiana Tanasescu)