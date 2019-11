Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul PSD la Presedintie, Viorica Dancila, a afirmat, miercuri, ca presedintele Klaus Iohannis a incalcat Constitutia prin faptul ca a cerut desfiintarea unui partid politic, sustinand ca aceasta este "o atitudine extremista". "Eu cred ca presedintele nu are inca in memorie tot ceea ce a facut…

- Candidatul PSD la prezidentiale, Viorica Dancila, i-a transmis, miercuri, presedintelui Klaus Iohannis ca trebuie „sa mai invete politica externa”, mentionand ca acesta a facut doua...

- Candidatul PSD la prezidentiale, Viorica Dancila, i-a transmis, miercuri, presedintelui Klaus Iohannis ca trebuie "sa mai invete politica externa", mentionand ca acesta a facut doua greseli, potrivit Agerpres."Cred ca presedintele trebuie sa mai invete politica externa, a facut doua greseli.…

- "Cred ca presedintele trebuie sa mai invete politica externa, a facut doua greseli. A legat Mecanismul de Cooperare si Verificare de Spatiul Schengen, sunt total diferite nu au nicio legatura. Cred ca domnul presedinte nu a aflat inca, il informez pe aceasta cale ca noi indeplinim criteriile de intrare…

- O dezbatere Iohannis-Dancila nu ar strica, declara la RFI președintele PMP, Eugen Tomac, în opinia caruia o asemenea confruntare între candidații din turul secund al alegerilor prezidențiale este un lucru firesc într-o democrație. Eugen Tomac o critica pe Viorica Dancila, dar…

- Candidatul PSD la alegerile prezidentiale, Viorica Dancila, spune ca nu intelege ce a cautat presedintele Klaus Iohannis la ceremonia de instalare a ministrului Afacerilor Interne, in conditiile in care este candidat la alegerile din 10 noiembrie, si la instalarea ministrului Justitiei, deoarece in…

- Aflata la un eveniment electoral in localitatea Saucesti - Bacau, Viorica Dancila, candidatul PSD la alegerile prezidentiale, a facut un comentariu asupra modului in care opozitia condusa de Klaus Iohannis ii priveste pe romani. "Sase barbati de stat, in frunte cu candidatul Iohannis au daramat…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, crede ca raportul MCV trebuie analizat de institutiile de resort, de Ministerul Justitiei si de Consiliul Superior al Magistraturii si considera ca trebuie gasita o cale de colaborare cu Comisia Europeana pentru recladirea relatiei de incredere.Tariceanu…