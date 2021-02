Stiri pe aceeasi tema

- Pentru ca salariile erau foarte mici pe vremea lui Nicolae Ceaușescu, undeva in apropierea strictului necesar vieții, muncitorii și studenții au ieșit la proteste și au aruncat comunismul la groapa de gunoi a istoriei. Au pus și o bomboana pe cadavrul comunismului, asasinarea și mai apoi viitoarele…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Ascult uimit opiniile unor personaje care, dupa ce au avut șansa de-a face scurte vizite la Washington, au pretenția ca au și devenit mari specialiști in politica Statelor Unite. Nu ii numesc. I-ați vazut rand pe rand in aceste zile pe micile ecrane. Și ii ascult cum iși…

- Fostul președinte al Romaniei, Traian Basescu, il critica pe actualul premier, Ludovic Orban, pentru faptul ca nu testeaza la capacitate maxima persoanele suspecte de Covid-19. Basescu arata ca trebuie efectuata o testare la scara larga. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 3826 de cazuri noi…

- Traian Basescu considera ca cel mai mare pericol care pandește societatea romaneasca este noua alianța politica formata din USR și PLUS! Fostul președinte considera ca ideologia pe care o promoveaza politicienii din USR și PLUS este ”toxica și dezgustatoare” ”Un partid neomarxist, care a avut…

- Candidatul PSD la un loc de senator in Senatului Romaniei, Tit-Liviu Brailoiu, susține intr-o postare pe pagina sa de socializare ca Partidul Național Liberal și-a facut toata campania electorala in baza ”masurilor polițienești-coercitive in dauna celor sanitar-profilactice”: Vezi și: Curtea…

- Dwayne Johnson, starul cel mai popular de la Hollywood, va produce o noua versiune a filmului "Regele Scorpion" care l-a consacrat la inceputul anilor 2000, anunța news.ro.In 2001, Dwayne Johnson debuta in cinema jucand personajul regelui Scorpion in "The Mummy Returns" si "The Scorpion King".…

- Intr-un interviu pentru Adevarul, fostul presedinte Traian Basescu sustine ca victoria lui Joe Biden aduce, pentru Romania, certitudinea ca ”politica de recunoastere a riscurilor de securitate de la Marea Negra si consolidarea Flancului Estic va fi dusa in continuare”. Traian Basescu, care a avut o…

- Compartimentul pentru Evidența Persoanelor din Primaria Oraștie este inchis pana in 16 noiembrie, dupa ce toți angajații sunt in izolare sau carantina. Decizia a fost luata vineri de Comitetul Local pentru Situații de Urgența, noteazza Mediafax.„Se suspenda activitatea SPCLEP (Compartimentul…