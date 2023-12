Stiri pe aceeasi tema

- Maryam Moshiri si-a cerut scuze in mod public, dupa ce miercuri, 6 decembrie, a aratat degetul mijlociu in timp ce era in transmisiune directa. Știrista BBC s-a scuzat ca a fost o gluma „prosteasca” si nu trebuia ca momentul sa fie vazut de public, scrie The Guardian.Miercuri, la inceputul buletinului…

- O prezentatoare de știri de la BBC, care a fost surprinsa in timp ce arata degetul mijlociu la inceputul jurnalului de știri, și-a cerut scuze pentru „gluma prosteasca” care era destinata prietenilor, dar nu și emisiunii in direct, transmite The Guardian. Miercuri, Maryam Moshiri, una dintre principalele…

- O prezentatoare de știri de la BBC, care a fost surprinsa in timp ce arata degetul mijlociu la inceputul jurnalului de știri, și-a cerut scuze pentru „gluma prosteasca” care era destinata prietenilor, dar nu și emisiunii in direct, transmite The Guardian.

- Alina Radi este sarbatorita zilei. Artista a implinit 35 de ani, iar surprizele au inceput inca de la primele ore, asta pentru ca echipa Star Matinal a avut doi „complici” care au mers acasa la vedeta. Ce mare dorința are in aceasta zi.

- Daniil Medvedev (27 de ani, #3 ATP) a fost din nou in centrul unui scandal cu spectatorii din arena. Tenismanul rus a fost huiduit din tribuna in timpul meciului pierdut cu Grigor Dimitrov (32 de ani, #17 ATP), scor 3-6, 7-6(4), 6-7(2). La ieșirea din stadion, Medvedev a fost surprins in timp ce arata…

- Matinalii de la Antena 1 fac diminețile mai bune telespectatorilor de ani de zile. Cum in aceasta perioada Dani Oțil lipsește motivat de la ”program”, cel care ii ține locul dis-de-dimineața este unul dintre colegii de platou, Florin Ristei. Iata ce gest a facut artistul fața de superba Ramona Olaru.…