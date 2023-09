Stiri pe aceeasi tema

- ISU Alba a transmis acum cateva momente o averizare prin care anunța prezența unui urs in localitatea Salciua de Jos, comuna Salciua. „A fost semnalata prezenta unui urs in localitatea Salciua de Jos (comuna Salciua). S-a transmis mesaj RO-Alert locuitorilor din zona”, a transmis ISU Alba. FOTO: ARHIVA…

- AVERTIZARE RO-ALERT la Cugir: A fost semnalata prezența unui URS pe o strada din oraș AVERTIZARE RO-ALERT la Cugir: A fost semnalata prezența unui URS pe o strada din oraș Prezența unui urs a fost semnalata in cursul serii de vineri, 18 august 2023, in orașul Cugir, pe strada Aurel Vlaicu, județul…

- Sapte mesaje RO-ALERT au fost transmite, in ultimele 24 de ore. A fost semnalata prezenta unor ursi pe raza a trei judete din tara. Anuntul a fost facut joi de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, relateaza Agerpres. Potrivit unui comunicat la IGSU, in ultimele 24 de ore au fost transmise…

- Un numar de sapte mesaje RO-ALERT au fost transmite, in ultimele 24 de ore, in care se semnala prezenta unor ursi pe raza a trei judete din tara, a informat, joi, Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, relateaza Agerpres.Potrivit unui comunicat la IGSU, in ultimele 24 de ore au fost transmise…

- Cetatenii din Talmaciu au fost avertizati joi la amiaza, pe telefoanele mobile, printr-un mesaj RO-Alert, ca un urs este prezent in oras, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU).

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt a transmis ca vineri a fost semnalata prezenta a doi ursi intr-o gradina din localitatea Bradu, comuna Grinties. ‘A fost transmis mesaj RO-ALERT cetatenilor din zona in care a fost semnalata prezenta animalelor’, a declarat purtatorul de cuvant al…

- Aseara a fost semnalata prezența unei ursoaice alaturi de doi pui, in municipiul Petroșani, pe strada Maleia, care urca spre stațiunea Parang, informeaza Rador.Pentru localnici a fost emis mesaj RO-ALERT, iar in zona a intervenit Inspectoratul de Jandarmi Hunedoara și SMURD Petrila. Din luna mai,…

- Un urs a fost vazut, vineri, in localitatea Slanic din judetul Prahova, populatia fiind avertizata printr-un mesaj RO-ALERT, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova, potrivit Agerpres."A fost transmis mesaj RO-ALERT pentru localitatea Slanic, Calea Ploiesti (urs in zona).…