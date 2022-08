Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii au intervenit, duminica, pentru stingerea unui incendiu la mansarda unui bloc din Popesti-Leordeni, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti-Ilfov, care a precizat ca nu sunt victime. Incendiul a afectat o suprafata de circa 700 de metri patrati, cu degajare mare…

- In cursul serii de astazi, 29 iulie 2022, a fost semnalata, prin apelul numarului unic de urgenta 112, prezența unui urs in localitatea Valea Mlacii, comuna Mogoș. Prin apelul numarului unic se Urgența 112, s-a semnalat prezența unui urs pe raza localitații Valea Mlacii, comuna Mogoș. A fost emis mesaj…

- O autoutilitara care transporta 60 de stupi cu albine s-a rasturnat, sambata dimineata, in zona Hanul Ancutei din judetul Neamt, iar o persoana in varsta de 68 de ani a fost dusa la spital in urma intepaturilor de albine. De asemenea, mai multi pompieri și polițiști prezenti la accident au fost intepati.…

- In cursul serii de ieri, 8 iunie 2022, a fost semnalata, prin apelul numarului unic de urgenta 112, prezența unui urs in zona locuibila din localitatea Ampoița, comuna Meteș. A fost transmis mesaj RO-ALERT catre locuitori din zona respectiva. In ultima vreme tot mai mulți urși au fost observați in județul…

- FOTO: Un urs a fost vazut in comuna Meteș. AVERTIZARE RO-ALERT pentru locuitorii din zona: Nu va fotografiați cu animalul Un urs a fost vazut de mai mulți cetațeni in localitatea Ampoița, mai exact in comuna Meteș, in zona Pensiunii Mama Luța, dar și in zona Gomnușa. Reprezentații ISU Alba au emis o…