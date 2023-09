Prezența unui urs, semnalată în comuna Șugag din județul Alba. Locuitorii au fost alertați prin Ro Alert Prezența unui urs, semnalata in comuna Șugag din județul Alba. Locuitorii au fost alertați prin Ro Alert Prezența unui urs a fost semnalata vineri, 1 septembrie, in jurul orei 22.00, in comuna Șugag din județul Alba. Animalul ar fi fost zarit in zona satului Dobra, au transmis reprezentanții ISU Alba. Din acest motiv, ISU Alba a precizat ca pentru locuitorii din zona a fost transmis un mesaj RO Alert, prin care sunt […] Citește Prezența unui urs, semnalata in comuna Șugag din județul Alba. Locuitorii au fost alertați prin Ro Alert in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Urs observat la Dobra, comuna Șugag. Locuitorii, avertizați prin mesaj RO-Alert Urs observat la Dobra, comuna Șugag. Locuitorii, avertizați prin mesaj RO-Alert Locuitorii din satul Dobra, comuna Șugag au fost avertizați duminica seara, prin RO-Alert, despre prezența unui urs in localitate. „A fost semnalata…

- ISU Alba a transmis acum cateva momente o averizare prin care anunța prezența unui urs in localitatea Salciua de Jos, comuna Salciua. „A fost semnalata prezenta unui urs in localitatea Salciua de Jos (comuna Salciua). S-a transmis mesaj RO-Alert locuitorilor din zona”, a transmis ISU Alba. FOTO: ARHIVA…

- Un urs a fost vazut pe raza satului Sebeșel din comuna Sasciori. Locuitorii avertizați prin RO Alert In satul Sebeșel din comuna Sasciori, județul Alba, sambata seara, in jurul orei 22.00, a fost semnalata prezența unui urs. Mai exact, prezența animalului a fost comunicata locuitorilor din zona printr-un…

- Un urs a fost vazut in comuna Șugag din județul Alba. Locuitorii alertați prin Ro Alert cu privire la prezența animalului Prezența unui urs a fost semnalata marți 18 iulie, in jurul orei 22.00, in comuna Șugag din județul Alba. Animalul ar fi fost zarit in zona Tau Bistra, au transmis reprezentanții…

- AVERTIZARE RO-ALERT in comuna Șugag: A fost semnalata prezența unui URS in zona Tau Bistra AVERTIZARE RO-ALERT in comuna Șugag: A fost semnalata prezența unui URS in zona Tau Bistra Prezența unui urs a fost semnalata in cursul zilei de luni, 10 iulie 2023, in localitatea Șugag, județul Alba. Ca urmare…

- Locuitorii din comuna Fantanele vor beneficia de drumuri asfaltate.Primarul Ion Adrian Rosu a anuntat semnarea contractului pentru "Amenajare strazi in comuna Fantanele". Finantarea se realizeaza prin Programul National de Investitii "Anghel Saligny" si are o valoare de 3.500.950 lei. "Contractul vizeaza…

- Urs semnalat intr-un sat din județul Alba. Locuitorii au fost avertizați prin sistemul RO-ALERT Prezența unui urs a fost semnalata miercuri seara in satul Dealul Caselor din comuna Salciua (Alba), au transmis reprezentanții ISU Alba. Locuitorii din comuna au primit o avertizare prin RO-Alert. Prezența…