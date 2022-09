Stiri pe aceeasi tema

- Rușii au depașit „borna” de 1.000 de tancuri distruse, abandonate sau capturate de forțele Kievului, dupa șase luni și jumatate de razboi in Ucraina, informeaza The Moscow Times. Practic, rușii au pierdut peste o treime din numarul tancurilor aflate in dotare, in condițiile in care la inceputul invaziei…

- In ziua 192 de le inceputul invaziei ruse in Ucraina, fortele Moscovei isi continua eforturile de a obtine controlul total asupra regiunii Donetk, in timp ce ucrainenii au reusit sa dobandeasca o „surpriza tactica" prin declansarea contraofensivei din regiunea Herson, unde ataca pe trei axe principale.…

- Rusia a inceput sa primeasca drone de lupta trimise de Iran pentru a fi folosite in razboiul din Ucraina, insa multe dintre ele s-au dovedit deja a fi defecte, a transmis marti Departamentul american al Apararii, potrivit AFP. "Avioane de transport ruse au imbarcat echipament de drone pe un aerodrom…

- Ambasadorul Ucrainei in Republica Moldova susține ca militarii țarii sale vad in regiunea transnistreana a țarii noastre „o potențiala amenințare”. „Ucraina este cu ochii pe Transnistria. Ințelegem ca probabil liderii de la Tiraspol nu vor sa intre in niciun fel in aceste acțiuni militare, dar ințelegem…

- Președintele Rusiei Vladimir Putin urmeaza sa calatoreasca in Orientul Mijlociu in aceasta saptamana, o calatorie rara in strainatate menita sa semnaleze ca razboiul din Ucraina nu a diminuat locul Moscovei pe scena mondiala. In a doua sa calatorie in afara Rusiei de cand țara lui a invadat Ucraina…

- Sephora, care are 88 de magazine in Rusia, cu 1.200 de angajati, va functiona acum sub brandul ”Ile de Beaute”, lant local pe care l-a cumparat in 2016, la cativa ani dupa o investitie initiala. Lantul de retail a inceput sa includa magazinele din Rusia sub bannerul Sephora in 2018 si inca era in curs…

- Andrei Guruliov, inca o marioneta a lui Putin, sugereaza ca Rusia ar trebui sa amenințe SUA cu rachete supersonice pentru a grabi Occidentul sa accepte condițiile Moscovei legate de Ucraina. Andrei Guruliov, un membru al Dumei de Stat (camera inferioara a parlamentului rus, n. red.), a declarat ca Moscova…

- Rusia a schimbat adresa oficiala a ambasadei SUA la Moscova, pentru a-i onora pe separatistii pro-rusi din Ucraina. Astfel, prin aceasta metoda, Moscova denunta sprijinul american pentru Kiev și raspunde, in același timp, unei masuri similare luate de Statele Unite in privința ambasadei Rusiei la Washington.…