Prezenta redusa la vot in R. Moldova: Chisinaul va fi castigat de socialistii prorusi, in aceste conditii

Peste 139.270 de persoane au votat pana la ora 15:00 in municipiul Chisinau in cadrul alegerilor anticipate pentru functia de primar general al capitalei Republicii Moldova, rata de participare ridicandu-se la 21,98 %, conform datelor furnizate de Comisia Electorala Centrala, citata de Radio Chisinau.



Datele consiliilor electorale de circumscriptie sugereaza o prezenta redusa la urne in alegerile locale anticipate din Chisinau si Balti, unde locuitorii isi aleg primarii pentru un an. Cu toate acestea, participarea se apropie de pragul de 1/4 pentru a fi validate, informeaza Europa Libera.



