Prezenţa la votul pentru alegerile parlamentare va fi foarte mică Panica generata de pandemie si neincrederea in clasa politica se reflecta in intentia de vot. Poza momentului indica o prezenta de aproximativ 33% , fata de 40% la precedentele alegeri parlamentare, reiese din cel mai recent sondaj de opinie realizat de Sociopol, institutul care a dat cel mai precis exit-poll la alegerile locale. Daca situatia se mentine, in yiua votului vor fi avantajate partidele mari, iar formatiunile mai mici sau nou aparute vor ramane in afara Parlamentului. In acest context Guvernul si presedintele Iohannis insista pentru organizarea scrutinului in luna decembrie, anul acesta,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

