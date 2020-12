Stiri pe aceeasi tema

- Alegeri parlamentare 2020. Din cei 284.035 de braileni inregistrati pe listele permanente au votat pana la ora 16,00 (adica dupa consumarea doua treimi din timpul alocat) numai 63.769, adica 22,45%. Media nationala era la amintita ora de 22,85%.

- Prezenta la vot a ajuns la la ora 14, la nivel national la 16,77-, fata de 20,23- la alegerile parlamentare din 2016. La alegerile locale din 2020, prezenta la urne a fost 23,71-. Cea mai slaba prezenta se inregistreaza in judetul Vaslui, 10,36-, cu peste 3 procente sub media nationala. Cei mai multi…

- 18.191.396 de romani cu drept de vot sunt inscriși pe listele permanente ale Biroului Electoral Central, dintre care 626.555 in județul Timiș, respectiv 271.628 in Timișoara. Pana la ora 8.00, in Timișoara votasera 4.041 de persoane, respectiv 1,48% dintre cetațenii cu drept de vot, iar in Timiș 8.578…

- La ora 14.00, adica la jumatatea perioadei de vot care se intinde intre ora 7.00 și ora 21.00, in județul Timiș și-au exprimat opțiunile electorale 134.265 alegatori, adica 21,32% dintre cetațenii cu drept de vot. La aceeași ora, la alegerile de acum patru ani, prezența in județ era de 18,5%. In Timișoara,…

- Municipiul Carei este in coada clasamentului prezenței la vot in județ alaturi de municipiul Satu Mare. La nici o secție de vot nu s-a ajuns la 30% prezența la urne la ora 16,00. Exista in județ o localitate un prezența la vot este la ora 16,00 de 112,06% și anume la Aciua. Pe listele de vot figureaza…