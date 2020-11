Stiri pe aceeasi tema

- Prezenta la vot la al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidentiale din Republica Moldova era duminica la ora 18:00 de aproximativ 45%, a declarat, intr-o conferinta de presa, vicepresedintele Comisiei Electorale Centrale (CEC), Vladimir Sarban, relateaza agerpres. Potrivit acestuia, pana la…

- Prezența la vot in turul doi al alegerilor prezidențiale din R. Moldova pana la ora 15.00, este cu 15% mai mare decat in urma cu doua saptamani. Iar o contribuție mare o are votul masiv din diaspora. Mii de moldoveni din diaspora stau la cozi lungi inca de la deschiderea secțiilor de votare . Pana la…

- Prezenta la vot la al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidentiale din Republica Moldova era, la ora 15:00, cu 15% mai mare decat in primul tur, a declarat, intr-o conferinta de presa, vicepresedintele Comisiei Electorale Centrale (CEC), Vladimir Sarban, noteaza Agerpres. Potrivit acestuia,…

- Candidatul la funcția de președinte al țarii din partea Partidului Acțiune și Solidaritate, Maia Sandu, și-a exercitat dreptul la vot la ora 09:00. Sandu a declarat ca azi toata puterea este in mana cetațenilor. Candidatul PAS la prezidențiale a facut declarații in doua limbi și a indemnat cetațenii…

- Liderul Partidului Nostru (PN), Renato Usatii, i-a indemnat pe cetatenii care l-au votat in primul tur al alegerilor prezidentiale din Republica Moldova sa voteze in turul doi "impotriva lui Igor Dodon', informeaza vineri Radio Chisinau.Liderul PN a subliniat ca nu a fost niciodata "un fan"…

- Candidatul independent la alegerile prezidențiale din Republica Moldova, Igor Dodon, a criticat-o dur pe contracandidata sa, șefa Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Maia Sandu, dupa ce aceasta a caștigat primul tur de scrutin. „Stimati concetateni, eu va indemn sa fiti foarte atenti la toate…

- Romania urmareste cu toata atentia evolutiile legate de derularea scrutinului prezidential din Republica Moldova si a luat nota de calificarea in turul al doilea a doi candidati: a presedintei Partidului Actiune si Solidaritate, Maia Sandu, si a actualului presedinte, Igor Dodon.

Presedintele in exercitiu al Republicii Moldova, socialistul Igor Dodon, si candidatul Partidului Actiune si Solidaritate, pro europeana Maia Sandu, vor accede in turul al doilea al alegerilor prezidentiale