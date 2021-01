Stiri pe aceeasi tema

- Luni, 18 ianuarie - Comunitatea Forestierilor - Fordaq organizeaza dezbatere publica pe tema proiectului SUMAL 2.0; - Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) publica prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani; - Ministerul Finantelor Publice organizeaza licitatie pentru o emisiune de obligatiuni…

- N. D. Se pare ca de acum incolo va fi iarna cu adevarat in Romania, gerul ”Bobotezei” urmand sa fie resimțit in urmatoarele zile. Concret, ieri, Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o informare de ger care va fi valabila in intreaga țara pana la inceputul saptamanii viitoare. Mai exact,…

- Luni, 11 ianuarie - Conferinta de presa organizata de Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR); - Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) publica prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani; - Ministerul Finantelor Publice organizeaza licitatie…

- Vremea va fi deosebit de calda pentru prima saptamana din ianuarie, in majoritatea regiunilor, insa ulterior va intra intr-un proces de racire, devenind normala din punct de vedere termic, in timp ce probabilitatea pentru precipitatii se va mentine ridicata pe parcursul celor doua saptamani, arata prognoza…

- Luni, 7 decembrie - Ministerul Finantelor Publice organizeaza licitatie pentru o emisiune de obligatiuni in suma de 300 milioane lei - Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) publica prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani - ONRC: Firme dizolvate in luna octombrie…

- Vremea se va menține in general rece in toata țara, in urmatoarele doua saptamani. De miercuri, 2 decembrie, se incalzește și se va ajunge la temperaturi de 12 -13 grade, pentru ca apoi frigul sa revina. Precipitații se anunța din 4 decembrie. Administrația Naționala de Meteorologie a emis luni prognoza…

- Luni, 23 noiembrie - Coalitia pentru Dezvoltarea Romaniei organizeaza o conferinta de presa cu tema "8 prioritati pentru insanatosirea economica a Romaniei" - Ministerul Finantelor Publice organizeaza licitatie pentru o emisiune de obligatiuni in suma de 300 milioane lei - Institutul…

- ​Guvernul închide pietele, dar habar nu are care va fi impactul asupra economiei si a consumatorului ● Florin Cîtu anunta ca anul viitor vor continua majoritatea masurilor - somaj tehnic, amânarea platii ratelor - chiar daca poate nu în aceeasi forma ● Comisia Europeana verifica…