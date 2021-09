Stiri pe aceeasi tema

- Congresul PNL ar putea fi organizat doar cu jumatate din numarul anunțat de participanți din cauza creșterii numarului de infectari in București, a anunțat subprefectul capitalei Antonela Ghița. In aer liber pot fi mai multe persoane, dar condiția este ca acestea sa fie vaccinate. Subprefectul Antonela…

- Luni, 13 septembrie - Ministerul Finantelor organizeaza licitatie pentru o emisiune de obligatiuni in suma de 300 milioane lei - Banca Nationala a Romaniei publica datele privind balanta de plati si datoria externa, in iulie 2021 - Institutul National de Statistica publica datele privind…

- Luni, 16 August -Ministerul Finantelor organizeaza licitatie pentru o emisiune de obligatiuni in suma de 300 milioane lei -Rezultatele financiare inregistrate in primul semestru de Avioane Craiova, Prebet si Prefab -Banca Nationala a Romaniei publica Minuta sedintei Consiliului de administratie pe probleme…

- Luni, 19 iulie - Ziua Portilor Deschise la Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti - Ministerul Finantelor Publice organizeaza licitatie pentru o emisiune de obligatiuni in suma de 300 milioane lei - Administratia Nationala de Meteorologie publica prognoza meteo pentru urmatoarele…

- Ministerul Finanțelor (MFP) a atras 614,5 milioane lei și 59 milioane euro prin trei emisiuni de titluri de stat pentru populație (FIDELIS) vandute pe piața de capital. Este a patra oferta de titluri de stat derulata de Ministerul Finanțelor la bursa in aproape un an. Prin intermediul celor patru oferte…

- Cand vine vorba de economia influențata de COVID-19 este posibil ca cele mai grave simptome sa nu apara pana cand virusul nu intra in remisie. In toata Europa pandemia și blocajele sale au accelerat tendințe precum automatizarea și inegalitatea economica, dupa cum arata jurnaliștii de la Politico intr-o…

- In saptamana care tocmai s a incheiat, in parcul Academiei Romane din Bucuresti, s a desfasurat un eveniment editorial care ne aduce un punct de vedere oficial asupra fenomenului in mijlocul caruia traim de ceva vreme, dezbatand Pandemia, precum si constrangerile si oportunitatile economice care s au…

- Volumul reuneste contributiile a peste 80 de cercetatori din institutele de stiinte economice din structura Academiei Romane cu privire la provocarile declansate in mediul economic romanesc de criza sanitara produsa de pandemia de Covid 19. Evenimentul va avea loc in Parcul Academiei Romane, luni, 28…