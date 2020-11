Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis susține ca un deficit de 9,1% pentru anul 2020 inseamna ca acesta a crescut ”doar un pic”. De asemenea, Klaus Iohannis a preluat explicațiile lui Florin Cițu și susține ca revenirea in ”V” a economiei este o certitudine. ”Revenirea in V este o realitate, este demonstrata…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat joi, referitor la creșterea deficitului bugetar la 9,1% din PIB, ca economia iși revine, insa finanțele publice sunt afectate de masurile luate de Guvern pentru a sprijni economia.

- Comisia Naționala de Prognoza a revizuit in sens negativ estimarile privind economia, la o scadere de 4,2% a PIB in 2020 și un avans de 4,5% in 2021. Inflația este estimata la 2,5% in 2021, iar cursul la 4,90 lei/euro.

- Comisia Nationala de Prognoza a revizuit in sens negativ estimarile privind economia, la o scadere de 4,2% a PIB in 2020 si un avans de 4,5% in 2021. Inflatia este estimata la 2,5% in 2021, iar cursul la 4,90 lei/euro. Comisia Nationala de Strategie si Prognoza (CNSP) a publicat noile estimari…

- Cițu spune ca revenirea economiei, anul viitor, se va face printr-o consolidare fiscala: ”Incercam sa avem un deficit mai mic, ca sa nu ne mai imprumutam atat de mult” Ministrul Finantelor, Florin Citu, a declarat joi ca bugetul pentru anul viitor trebuie sa fie gata pana in 31 decembrie,…

- Ministrul Finanțelor spune ca de Craciun și Revelion va lucra la bugetul pe 2021. Cițu: Credem ca anul viitor va fi o creștere econonica de 4,7% Ministrul Finantelor, Florin Citu, a declarat joi ca bugetul pentru anul viitor trebuie sa fie gata pana in 31 decembrie, astfel ca va lucra la elaborarea…

- Daca in luna aprilie FMI estima ca Romania va inregistra in 2020 o contractie de 5%, conform noilor previziuni din WEO institutia financiara internationala se asteapta ca economia romaneasca sa inregistreze o contractie de 4,8% in 2020, urmand sa isi revina in 2021, cand va inregistra un avans de 4,6%,…

- Potrivit ministrului, in trimestrul trei economia Romaniei isi va reveni, iar toate estimarile, atat cele nationale cat si internationale, preconizeaza o crestere pentru anul viitor. "Economia va reveni din trimestrul trei. Iar tot Institutul National de Statistica a prezentat datele in comertul cu…