PREVIZIUNILE FRAMES pentru 2022: An NEGRU, cu sărăcire accentuată în România Anul 2022 ar trebui sa fie anul reformelor structurale insa va fi, mai degraba, anul contrastelor, cu o adancire a dezechilibrelor din economie, arata o analiza a companiei de consultanta Frames, remisa, miercuri, AGERPRES. Perspectivele noului an indica o accentuare a diferentei dintre preturi si salarii - fapt ce va determina o scadere a nivelului de trai, o discrepanta tot mai mare intre mediul public si cel privat, intre promisiuni si realitate, intre bogati si saraci. Vor exista sectoare economice pe plus dar si multe domenii in care inflatia, blocajul financiar si criza fortei… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

