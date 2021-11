Stiri pe aceeasi tema

- Miliardarul Jeff Bezos, fondatorul Amazon si Blue Origin, crede ca, in viitor, oamenii se vor naste in colonii spatiale si vor veni pe Pamant in vizita. Bezos a discutat despre spatiu, planurile Blue Origin si relatia dintre explorarea spatiului si salvarea Pamantului in timpul unui interviu, miercuri…

- Intrebarea ii aparține chiar mogului Tesla, Elon Musk, care i-a chestionat pe cei 62 de milioane de admiratori ai lui de pe Twitter daca ar trebui sa vanda 10% din actiunile pe care le detine in compania Tesla, promițand ca le va respecta decizia. Controversatul patron al producatorului de automobile…

- Elon Musk vrea ca Jeff Bezos sa știe ca el e numarul unu, folosindu-se mai nou de un emoji pentru a-l ironiza pe rivalul sau, relateaza Bloomberg.CEO-ul Tesla și SpaceX a raspuns unei postari facute de Bezos luni cu un emoji al unei medalii de argint dupa ce diferența dintre averea celor mai…

- Astronautul german Matthias Maurer, de la Agentia Spatiala Europeana (ESA), a spus ca va lua cu el tocanita de vanat si supa de cartofi atunci cand va calatori spre Statia Spatiala Internationala (ISS), la sfarsitul lunii octombrie, potrivit DPA. Matthias Maurer, in varsta de 51 de ani, a afirmat, cu…

- Elon Musk, fondatorul companiei SpaceX, a anuntat sambata, printr-un mesaj pe Twitter, ca prima misiune orbitala a noului sau sistem de transport spatial Starship va fi gata de lansare in urmatoarele cateva saptamani, transmite Reuters. Astfel, compania SpaceX face inca un pas spre obiectivul calatoriilor…