Stiri pe aceeasi tema

- Acționarii Hidrolectrica, cel mai mare producator de energie electrica din Romania, controlat de statul roman prin Ministerul Energiei, au aprobat listarea la bursa a companiei, prin vanzarea de acțiuni de catre Fondul Proprietatea, acționarul minoritar. Listarea se va face la Bursa de Valori București,…

- Romania nu se grabește sa scada acciza la carburanți. Deși partidele de la guvernare au propus mai multe soluții, niciuna nu a fost adoptata. In Europa, 15 state au decis fie sa reduca acciza, fie sa plafoneze prețul la motorina și benzina. Suedia acorda chiar și o compensație de pana la 95 de euro…

- Liderul Partidului Ecologist Roman atrage atenția asupra faptului ca proiectele lansate de ministrul Energiei sunt praf in ochi și nu ii avantajeaza prea curand pe romani. “ Virgil Popescu ne tot amenința ca face el Romania independenta energetic, ca sa nu mai depindem de ruși, dar din 2026. Vorbește…

- ”Fac un apel la calm, si catre cei care ne urmaresc, consumatori si companii. Pretul de 11 lei la pompa, in acest moment, nu e justificat, iar autoritatile trebuie sa clarifice daca este o tentativa de manipulare a pietei sau daca intr-adevar au fost conditii economice care sa justifice acest pret.…

- de Bogdan C. Stoica, Claudia Salomia – Popovici Nitu Stoica & Asociatii In contextul crizei energetice actuale, participanții la piața energiei electrice și de gaze naturale, atat distribuitorii cat și marii consumatori, sunt supuși unor presiuni uriașe generate de prețul in creștere puternica al energiei.…

- Piata de energie electrica din Romania trebuie regandita total, iar energia sa mearga de la producatori direct la furnizori si consumatori industriali, fara a mai trece prin mainile traderilor este de parere ministrul Energiei, Virgil Popescu. La randul lor, marii furnizori cer Guvernului sa-i ajute…

- „Prețul energiei electrice e mai mare decat in Germania. Eu consider ca trebuie sa venim cu un preț reglementat pe un an de zile, cu tot ce decurge de aici. O OUG, știți ca ANRE nu mai are competențe in stabilirea prețurilor la energie in urma unei ordonanțe emise de domnul Orban, și concomitent cu…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu anunța ca Romania va reuși sa menținaa rata inflației la o cifra, asta dupa ce BNR a prezis ca in a doua parte a anului inflația ve trece de doua cifre. "Prețul energiei electrice e mai mare decat in Germania. Eu consider ca trebuie sa venim cu un preț reglembtat…