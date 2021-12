Stiri pe aceeasi tema

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a declarat, vineri, la Digi24, ca varianta sud Africana a Covid-19 – Omicron va ajunge indiscutabil și in Romania la fel cum și tulpina Delta și-a facut apariția la finalul verii.

- Șeful DSU a declarat vineri seara, la Digi24, ca e foarte posibil ca dupa sarbatori sa vedem o creștere a infectarilor cu COVID. „E posibil ca luna ianuarie sa fie pentru Romania o luna in care va incepe o creștere a cazurilor, dupa sarbatori, ca urmare a deplasarilor – cei care vin in țara, cei care…

- Valul 5 al pandemiei va fi cel puțin unul „amestecat”, dat de tulpina noua Omicron și de cea care e dominanta acum, Delta, dar se poate intampla ca incet-incet sa devina predominanta varianta cea noua a coronavirusului, care este mult mai contagioasa. „Fara indoiala” Omicron va ajunge și in Romania…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a admis, vineri, ca exista posibilitatea ca in Romania sa fi aparut deja primul caz de infectare cu noua tulpina Omicron a coronavirusului. Oficialul a precizat ca ar putea fi vorba nu neaparat de romanii aduși din Africa de Sud și din Maroc, ci de persoane infectate…

- Nu este exclus ca la rezultatele secvențierii in cazul celor trei romani infectați cu Covid, care au ajuns in țara din Africa de Sud, sa apara noua tulpina, a spus, joi, ministrul Sanatații, Alexandru Rafila. Potrivit acestuia, "in zona din care vin persoanele respective incet-incet tulpina dominanta…

- Nu este exclus ca la rezultat sa apara noua tulpina, a spus, joi, ministrul Sanatații, Alexandru Rafila. Acesta spune ca trebuie marita capacitatea de testare, insa nu se pune problema, in prezent, de lockdown. Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a spus, joi, ca nu exclude ca la secvențiere,…

- Cercetatorul Octavian Jurma trage un mare semnal de alarma privind pericolul reprezentat de noua varianta mutanta Covid, care ar putea declanșa valul cinci al pandemiei. Cunoscutul medic le recomanda cetațenilor sa se vaccineze in numar mare, inclusiv acelora care au trecut prin boala. „Aceleași metode…

- Valul 5 al pandemiei de coronavirus nu este exclus de șeful DSU Raed Arafat. Oficialul a menționat ca in Romania este „teren prielnic” fiindca avem 70% persoane nevaccinate. Ramanem vulnerabili, așa cum suntem și acum, daca romanii nu se vaccineaza si apar noi variante de Covid-19, este de parere Arafat.…