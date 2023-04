Prevenția bolilor cronice de rinichi. Interviu cu doi medici de la Spitalul Județean Buzău Potrivit celor mai recente statistici, la nivel mondial, bolile acute renale afecteaza peste 13 milioane de oameni iar bolile cronice renale provoaca, anual, cel putin 2,4 milioane de decese. De aceea, odata cu inaintarea in varsta, fiecare dintre noi ar trebui sa ne preocupam, cu seriozitate, de starea de sanatate a rinichilor noștri. Despre sanatatea renala și masuri de prevenție ale afecțiunilor renale dar și despre Dializa, reprezentanții Biroului de Presa au discutat cu medicii nefrologi din cadrul Spitalului Județean de Urgența Buzau, respectiv dr. Amalia Petrișor, medic specialist nefrolog… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

Sursa articol: jurnaluldebuzau.ro

