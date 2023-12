Prevenirea absenteismului scolar, a violentei si a bullying-ului.

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Educatiei anunta, luni, ca aloca peste 1,4 milioane de lei pentru proiecte de prevenire a violentei si infractiunilor in mediul scolar si invita sciolile sa se inscrie.Unitatile de invatamant se pot inscrie la CJRAE/CMBRAE pana pe 10 decembrie 2023, potrivit news.ro. ”Incurajam…

- Ministerul Educatiei aloca 1.407.473 de lei pentru ca in cel putin 250 de scoli sa se poata desfasura programe pentru reducerea violentei in mediul scolar, a anuntat, luni, ministrul Ligia Deca. Ministerul Educatiei aloca 1.407.473 de lei pentru ca in cel putin 250 de scoli sa se poata desfasura programe…

- Politistii bistriteni au confiscat, de la inceputul acestui an, aproximativ 1.200 de metri cubi de material lemnos taiat ilegal, cantitate aproape egala cu cea din primele noua luni ale anului trecut, potrivit datelor comunicate de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Bistrita-Nasaud, potrivit Agerpres.Valoarea…

- La data de 6 octombrie a.c., politistii Serviciului de Ordine Publica, in colaborare cu lucratori din cadrul Garzii Forestiere Cluj, ocoalelor silvice de regim si A.N.P.A. (Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura) regiunea Transilvania au actionat pe raza judetului Bistrita-Nasaud pentru prevenirea…

- Un total de 264 de elevi din Salaj ce absentau de la cursuri au fost identificati, miercuri, in cadrul unei actiuni comune a politistilor si jandarmilor din Salaj prevenirea absenteismului si a abandonului scolar, a consumului de tutun si bauturi alcoolice, a traficului si consumului de substante interzise,…

- Ziua internationala a non-violentei, marcata in data de 2 octombrie, in acest scop sunt organizate campanii publice de constientizare, marsuri, conferinte, intalniri publice etc. O zi ce nu putea trece neobservata, mai ales cand elevii se implica activ, prin ghidarea profesorilor, in schimbarea de…

- Saptamana ”Scoala Altfel” va fi dedicata in principal prevenirii violentei in scoli si adictiilor. Ce spune ministrul Educației In anul școlar 2023-2024, programul „Saptamana Scoala Altfel” va fi dedicat prevenirii violentei in scoli si a adictiilor. Anunțul a fost facut de ministrul Educatiei, Ligia…