Stiri pe aceeasi tema

- Preturile de referinta in Europa la gaze naturale au crescut marti, pana aproape de recordul absolut atins in luna martie, dupa ce grupul rus Gazprom a anuntat o noua reducere a livrarilor prin gazoductul Nord Stream, informeaza AFP, potrivit Agerpres.

- Preturile de referinta in Europa la gaze naturale au crescut, astazi, pana aproape de recordul absolut atins in luna martie, dupa ce grupul rus Gazprom a anuntat o noua reducere a livrarilor prin gazoductul Nord Stream, informeaza France Presse. In jurul orei 12:15 ora Romaniei, la hub-ul de la Amsterdam,…

- Prețurile gazelor in Europa au scazut in timpul tranzacționarii pe 11 iulie. Astfel, la momentul scrierii știrii, costul futures din august pentru TTF a scazut cu 3,4 la suta, la 1.800 de dolari per mia de metri cubi, potrivit bursei ICE din Londra. Cel mai scazut nivel, la inceputul tranzacționarii,…

- Criza gazelor din Europa, mai grava. Preturile gazelor naturale din Europa sunt inca cu mult sub maximul istoric stabilit in martie. Cu toate acestea, sapati putin mai adanc si veti descoperi o perturbare mai prelungita decat au anticipat pietele imediat dupa declansarea invaziei ruse, scrie Bloomberg. …

- Preturile de referinta la gaze naturale in Europa au inregistrat luni o scadere de pana la 12%, dupa ce Canada a anuntat ca va permite exportul unei turbine importante pentru principalul gazoduct care transporta gaze naturale rusesti spre Germania, transmite Bloomberg, potrivit Agerpres.

- Razboiul de lunga durata dus de Rusia in Ucraina și sancțiunile impuse Moscovei de catre Occident destabileaza Europa. Consecințele se vad tot mai clar in foarte multe țari din UE. Intr-un stat membru al blocului comunitar, prețul gazelor se va tripla. Anunțul a fost facut de experți, care dezvaluie…

- Preturile de referinta la gaze naturale in Europa au scazut pentru a patra zi consecutiv, traderii fiind mai ingrijorati de cererea redusa decat de riscurile de aprovizionare din Rusia, transmite Bloomberg.

- Grupul rus Gazprom a anuntat astazi ca nu va mai putea exporta gaze naturale prin Polonia via gazoductul Yamal-Europe, dupa ce autoritatile de la Moscova au impus sanctiuni impotriva firmei care detine tronsonul din Polonia al acestui gazoduct crucial pentru tranzitul gazelor spre