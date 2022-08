Stiri pe aceeasi tema

- Piata RCA confirma, dupa prima jumatate a anului 2022, ca a reusitsa depaseasca efectele disparitiei City Insurance S.A., fostul lider din domeniu, a anuntat Autoritatea pentgru Supraveghere Financiara (ASF).

- Piața RCA confirma, dupa prima jumatate a anului 2022, ca a reușit sa depașeasca efectele dispariției City Insurance S.A ., fostul lider din domeniu, anunța Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF). “Eficiența masurilor fara precedent, luate de Autoritatea de Supraveghere Financiara (A.S.F.) atat…

- Dupa ce crescuse substanțial, in contextul ieșirii din piața a City Insurance, Euroins, liderul actual al pieței RCA, a revenit, in al doilea trimestru al acestui an, la nivelul din perioada similara a lui 2021 in ceea privește cota de piața, scazand pana la 31,8%, in iunie 2022, de la 36% la finalul…

- Prețurile RCA au incetat sa mai creasca incepand cu luna mai , iar din iunie s-a putut observa chiar o scadere, chiar daca marginala, arata datele de vanzari consultate de Economica. Este pentru prima data cand tarifele RCA scad, dupa ce timp de aproximativ un an au crescut agresiv in contextul problemelor…

- Piata criptomonedelor a fost zdruncinata de un val de scaderi, in primul trimestru din 2022, fapt ce demonstreaza ca decuplarea pietelor financiare de fundamentele economice poate genera bule speculative si conduce la cresterea riscului sistemic, reiese din datele incluse in prima editie a Raportului…

- Meta Estate Trust, companie de tip holding ce activeaza in sectorul imobilar printr-un model investițional in premiera pe piața din Romania, anunța ca Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a aprobat prospectul de Oferta Publica Inițiala (IPO) al companiei. Astfel, Meta Estate Trust va desfașura…

- Euroins, cel mai mare asigurator RCA dupa falimentul City Insurance, a primit o noua amenda, de aceasta data de 419.900 de lei, pentru efectuarea cu intariziere a plaților dosarelor de dauna și neachitare penalitaților de intarziere, a anunțat joi Autoritatea de Supraveghere Financiara. Sancțiuni au…

- Amenda pentru absenta unei asigurari RCA este cuprinsa intre 1.000 si 2.000 de lei iar in baza Codului Rutier, Politia poate decide, ca masuri suplimentare, retinerea certificatului de inmatriculare al masini sau retinerea placutelor cu numarul de inmatriculare. Autoritatea de Supraveghere Financiara…