- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, proiectul de aprobare a OUG 119/2022 privind energia, fiind acceptate modificarile propuse de coalitia de guvernare. Propunerea legislativa stabileste un pret maxim la energie electrica de 1,3 lei/kWh pentru toti consumatorii, indiferent de nivelul de consum.…

- Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.27/2022, precum si modificarea si completarea unor acte normative din domeniul Energiei. Proiectul consolideaza si extinde masurile de protectie a populatiei si 3 economiei de cresterile…

- Sursa citata mai precizeaza ca reglementarea pretului la energie propusa de PSD va avea un rol determinat in stoparea inflatiei si la stabilizarea macroeconomica. Totodata, in amendamentele PSD se mentin prevederile care stimuleaza economisirea energiei electrice. „Consumatorii casnici care se incadreaza…

- Secretarul general al Guvernului, Marian Neacsu, a afirmat ca in luna februarie a anului 2023 se va face regularizarea la facturile de energie si incadrarea in consumul efectiv realizat de consumatori in cursul anului 2022. Marian Neacsu a prezentat, vineri, la finalul sedintei de Guvern,…

- „Camera Deputaților a adoptat cu 212 voturi “pentru” Proiectul de #Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ. Legea merge acum la Senat care este for decizional.”, anunța deputatul PSD Argeș, Simona Bucura Oprescu. Actul normativ…

- Comisia economica, industrii si servicii a Senatului si Comisia pentru ape, paduri, pescuit si fond cinegetic trebuia sa emita, luni, raportul asupra proiectului de lege care aproba aceasta OUG, insa ministerele de resort nu au apucat sa analizeze amendamentele la initiativa legislativa, fapt pentru…

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, proiectul de aprobare a OUG 115/2022, aproband un amendament care prevede cresterea salariilor pentru primari, viceprimari, presedinti si vicepresedinti de consilii judetene si a personalului din aparatul de lucru al primariilor. S-au inregistrat 168 voturi ‘pentru’,…

- Schema de compensare care reglementeaza preturile din energie Foto: anre.ro. RADIO ROMÂNIA ACTUALITAȚI - Schema de compensare prevazuta în Ordonanta de Urgenta a Guvernului care reglementeaza preturile din energie ar putea suferi mai multe modificari în…