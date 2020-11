Preţurile petrolului scad din nou sub 40 de dolari pe baril, din cauza pandemiei de coronavirus şi a alegerilor din SUA Preturile petrolului scad din nou sub 40 de dolari pe baril, din cauza pandemiei de coronavirus si a alegerilor din SUA Preturile petrolului au scazut vineri sub 40 de dolari pe baril, din cauza cresterii numarului cazurilor de coronavirus la nivel mondial si a intarzierii rezultatelor alegerilor prezidentiale din SUA, care tin piata in suspans. Franţa a raportat un număr record de cazuri de coronavirus, amplificând îngrijorările că restricţiile suplimentare adoptate de guverne în Europa ar putea afecta cererea. În Statele Unite, democratul Joe… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

