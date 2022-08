Preţurile petrolului au scăzut marţi la cele mai reduse niveluri din ultimele şase luni Contractele futures pentru titeiul Brent au scazut cu 2,27 dolari, sau cu 2,4%, la 92,83 dolari pe baril. Contractul a atins un minim al sesiunii de 92,51 dolari pe baril, cel mai redus nivel atins din 18 februarie. Pretul titeiului West Texas Intermediate (WTI) a scazut cu 2,31 dolari, sau cu 2,6%, pana la 87,10 dolari pe baril. Contractul WTI a scazut la un minim al sesiunii de 86,69 dolari pe baril, cel mai redus nivel de la 1 februarie. Contractele au coborat cu aproximativ 3% in sesiunile anterioare. Uniunea Europeana si Statele Unite au declarat marti ca studiaza raspunsul Iranului la ceea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Contractele futures pentru titeiul Brent au scazut cu 3,05 dolari, sau cu 3,1%, la 95,10 dolari pe baril, dupa ce vineri au inchis in declin cu 1,5%. Titeiul american West Texas Intermediate a coborat cu 2,69dolari, sau cu2,9%, la 89,41 dolari, dupa o scadere de 2,4% in sesiunea precedenta. Contractele…

- Pretul mediu la nivel national al benzinei fara plumb a scazut joi la 3,990 dolari per galon, potrivit Asociatiei Americane pentru Automobilism. Preturile benzinei au atins in iunie un nivel record de 5,02 dolari pe galon, ceea ce i-a facut pe soferi sa cumpere mai putin combustibil in iulie decat au…

- Scaderea prețului a fost cauzata de perspectivele pesimiste de creștere economica la nivel global, precum și de anunțata reuniune din aceasta saptamana a OPEC si a aliatilor sai privind oferta.Contractele futures pentru titeiul Brent au scazut cu 4,10 dolari, sau cu 3,9%, pana la 99,87 dolari…

- Preturile petrolului au scazut puternic luni, deoarece datele slabe privind productia manufacturiera din mai multe tari au afectat perspectivele cererii, in timp ce investitorii se pregatesc pentru reuniunea din aceasta saptamana a OPEC si a aliatilor sai privind oferta, transmite Reuters. Contractele…

- Contractele futures pentru titeiul Brent au scazut cu 4,10 dolari, sau cu 3,9%, pana la 99,87 dolari pe baril pana la ora 17:19 GMT (20:19 ora Romaniei), dupa ce a coborat la un minim al sesiunii de 99,09 dolari pe baril. Pretul titeiului american West Texas Intermediate (WTI) a scazut cu 4,93 dolari,…

- Contractele futures pentru titeiul Brent au crescut cu 3,96 dolari, sau cu 3,9%, la 104,65 dolari pe baril. Contractele futures pentru titeiul WTI au urcat cu 4,2 dolari, sau cu 4,3%, pana la 102,73 dolari pe baril. Tranzactiile a fost volatile, preturile la inceputul sesiunii aratand pierderi de aproximativ…

- Pretul petrolului Brent a scazut cu2.95, sau cu 2.6%, la 111,70 dolari pe baril, la ora 16:43 GMT (19:43 ora Romaniei), iar in timpul tranzactiilor a coborat pana la 107,03 dolari pe baril, cel mai redus nivel atins din 19 mai. Cotatia petrolului U.S. West Texas Intermediate (WTI) a coborat cu 3,15…

- In plus, tarile Uniunii Europene negociaza un acord privind sanctiunile pentru petrolul rusesc, care ar impune un embargo asupra livrarilor marine, dar ar intarzia sanctiunile asupra petrolului livrat prin conducte, pentru a castiga Ungaria si alte state membre fara iesire la mare, au spus oficialii.…