Contractele futures pentru petrolul Brent, cu livrarea in august, au scazut cu 1,11 dolari, sau cu 1,5%, pana la 74,98 dolari pe baril. Pretul titeiului U.S. West Texas Intermediate (WTI) cu livrare in iulie a scazut cu 1,66 dolari, sau cu 2,3%, la 70,12 dolari pe baril, in ultima sa zi de tranzactionare. Contractul WTI mai activ cu livrare in august, a scazut cu aproximativ 2,2%, la 70,31 dolari pe baril. ”Petrolul a blocat orice si tot ce are de-a face cu China. Saptamana aceasta, traderii de energie vad ca slabiciunea petrolului a aparut din cauza eforturilor de stimulare dezamagitoare”, a…