Preţurile petrolului au scăzut luni cu circa 3 dolari pe baril, după date economice dezamăgitoare din China Contractele futures pentru titeiul Brent au scazut cu 3,05 dolari, sau cu 3,1%, la 95,10 dolari pe baril, dupa ce vineri au inchis in declin cu 1,5%. Titeiul american West Texas Intermediate a coborat cu 2,69dolari, sau cu2,9%, la 89,41 dolari, dupa o scadere de 2,4% in sesiunea precedenta. Contractele futures Brent s-au apropiat de cel mai scazut nivel de cand Rusia trimite trupe in Ucraina, pe 24 februarie, in timp ce contractele futures WTI au atins cel mai redus nivel luni de la inceputul lunii februarie. O componenta deteriorata a unei conducte de petrol care a perturbat productia la mai… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pretul mediu la nivel national al benzinei fara plumb a scazut joi la 3,990 dolari per galon, potrivit Asociatiei Americane pentru Automobilism. Preturile benzinei au atins in iunie un nivel record de 5,02 dolari pe galon, ceea ce i-a facut pe soferi sa cumpere mai putin combustibil in iulie decat au…

- Contractele futures pentru titeiul Brent au castigat 2,20 dolari, sau 2,3%, pana la 99,60 dolari pe baril, in timp ce contractele futures pentru titeiul american West Texas Intermediate au crescut cu 2,41 dolari sau cu 2,6%, pana la 94,34 dolari pe baril. ”Preturile gazelor naturale si electricitatii…

- Prețurile petrolului au crescut vineri, 15 iulie, pe fondul perspectivei unei creșteri mai puțin agresive a ratei dobinzii in SUA. Preocuparile cu privire la o redresare a cererii frineaza creșterea, transmite RBC-Ucraina cu referire la Reuters. Contractele futures pentru țițeiul Brent pentru livrare…

- Bancile centrale din intreaga lume majoreaza ratele dobanzilor pentru a tempera inflatia, starnind temeri ca cresterea costurilor indatorarii ar putea sufoca cresterea, in timp ce testarea in masa pentru Covid-19 la Shanghai, saptamana aceasta, a fost un motiv de ingrijorare cu privire la posibilele…

- Prețurile petrolului de joi, 7 iulie, și-au recapatat pozițiile dupa o scadere brusca in ultimele doua sesiuni. Investitorii s-au reorientat asupra ofertei restrinse, in ciuda preocuparilor continue cu privire la perspectivele cererii pe fondul riscurilor de recesiune globala, transmite RBC-Ucraina…

- Preturile petrolului au scazut marti cu circa 10 dolari pe baril, din cauza temerilor legate de o posibila recesiune globala, care ar duce la reducerea cererii chiar si in cazul unei intreruperi a livrarilor, in timp ce lucratorii din sectorul petrolului si gazelor din Norvegia au inceput o actiune…

- Contractele futures pentru petrolul Brent au crescut cu 3,59 dolari, sau cu 3%, la 124,16 dolari pe baril pana la ora 17:02 GMT (20:02 ora Romaniei. Titeiul american West Texas Intermediate (WTI) a fost cotat in crestere cu 3,49 dolari, sau cu 2,9%, la 122,90 dolari. Preturile sunt cele mai mari de…

- Prețurile petrolului au scazut joi, 2 iunie, deoarece Arabia Saudita ar putea crește producția de petrol ca raspuns la apelurile din partea Statelor Unite. Volumul suplimentar poate inlocui livrarile din Rusia, transmite RBC-Ucraina cu referire la Reuters. Țițeiul Brent a scazut cu 1,8%, pina la 114,21…