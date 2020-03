Preturile petrolului au inregistrat cea mai mare scadere saptamanala de la criza financiara din 2008 Preturile petrolului au incheiat tranzactiile de vineri in crestere, dar un razboi al preturilor dintre Arabia Saudita si Rusia si extinderea la nivel mondial a pandemiei de Covid-19 au facut ca preturile sa inregistreze pe ansamblul saptamanii cel mai accentuat declin de la criza financiara din 2008.



Piata a "reactionat corect la asteptarile ca noul coronavirus sa reduca cererea de petrol cu 2-3 milioane de barili pe zi, cel putin timp de cateva saptamani, si ca Rusia si Arabia Saudita sa creasca productia cu cel putin 2 milioane de barili pe zi", a declarat Michael Lynch, presedintele…

Sursa articol si foto: business24.ro

