Preţurile petrolului au crescut joi cu peste 2%, după informaţii conform cărora Germania nu se mai opune embargoului asupra ţiţeiului rusesc Traderii au reactionat la informatiile din presa cu privire la comentariile de marti ale ministrului german al Economiei, Robert Habeck, care a spus ca cea mai mare economie a UE ar putea face fata unui embargo al UE asupra importurilor de petrol rusesc si ca Germania spera sa gaseasca modalitati de a inlocui petrolul rusesc cu alte oferte. Contractele futures pentru titeiul Brent au crescut cu 1,89 dolari, la 107,21 USD pe baril, pana la ora 18:38 GMT (21:38 ora Romaniei). Pretul titeiului american West Texas Intermediate (WTI), de referinta pe piata americana, a crescut cu 2,61 dolari sau cu… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

