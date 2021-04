Stiri pe aceeasi tema

- Operatorii de telefonie fixa si mobila care activeaza pe piata din Romania vor reduce, incepand cu 1 iulie 2021, tarifele pentru terminarea apelurilor in propriile retele ca urmare a stabilirii, la nivel european, a unor tarife maxime in acest sens, a anuntat, miercuri, Autoritatea Nationala pentru…

- ​Presedintele Klaus Iohannis a participat, joi, la reuniunea Consiliului European, în format de videoconferinta, context în care a facut un apel catre liderii europeni în favoarea apararii, consolidarii si unitatii Uniunii Europene, subliniind ca aceasta se afla într-o situatie…

- Planul National de Redresare si Rezilienta va fi discutat azi in Parlament. Planul National de Redresare si Rezilienta, prin care Romania ar urma sa primeasca 30 de miliarde de euro de la Comisia Europeana, ajunge azi in parlament. Pentru inceput, acesta va fi prezentat in comisia de resort, unde ministrul…

- Sistemul de alerta rapida pentru produse nealimentare al Uniunii Europene – RAPEX a validat inca trei alerte din partea Romaniei in ceea ce privește maștile aflate la comercializare in țarile Uniunii Europene. Acestea au fost semnalate de Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC),…

- Parlamentul European da in judecata Comisia Europeana la Curtea de Justitie a Uniunii Europene pentru „esecul de a actiona” in ceea ce priveste reciprocitatea vizelor UE-SUA, a anuntat joi, 4 martie, purtatorul de cuvant al PE, Jaume Duch. Romania, alaturi de alte trei țari UE, este miza acestei dispute,…

- Incepand cu data de 1 martie, toate țarile membre ale Uniunii Europene au adoptat o noua eticheta de energie pentru aparatele de uz casnic. Decizia vine pe fondul prioritații pe care Comisia Europeana a stabilit-o in ceea ce privește creșterea eficienței energetice. Din acest punct de vedere, Romania…

- Comisia Europeana a anunțat, miercuri, ca va propune prelungirea cu zece ani a actualului sistem de tarifare in telefonia mobila, care permite utilizarea fara taxe suplimentare de roaming in spațiul Uniunii Europene, informeaza Digi24 . In acest sens, Comisia a propus, prin noul regulament, prelungirea…

- Cel mai mare instrument financiar al Uniunii Europene din istorie, Mecanismul de Redresare si Rezilienta, este supus la vot in Parlamentul European marti, 9 februarie. Bugetul stabilit de Comisia Europeana pentru acest mecanism este de 672 de miliarde de euro. "Simt o mare responsabilitate…