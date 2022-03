Stiri pe aceeasi tema

- Preturile de referinta in Europa la energie au crescut semnificativ dupa ce Germania, cel mai mare consumator de pe continent, a activat prima faza a planului de urgenta destinat garantarii aprovizionarii cu gaze naturale, pregatindu-se pentru o posibila intrerupere a

- Preturile de referinta la gaze naturale in Europa au scazut vineri, pentru a patra zi consecutiv, dupa ce Rusia a anuntat ca exclude o serie de materii prime importante de pe lista produselor care vor fi afectate de restrictii la export, transmite Bloomberg. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Steen Jakobsen, CIO și economist – șef Saxo Bank, a realizat o analiza in care, impreuna cu alți colegi din conducere, comenteaza mai multe „tabuu-uri“ politico-economice, in fruntea criticii aflandu-se „inverzirea“ economiei. Am preluat de pe financialintelligence.ro o parte din raportul bancii, pe…

- Prognozele meteo care arata spre o crestere a temperaturilor sunt o veste buna pentru pretul energiei electrice in Europa, care a scazut comparativ cu valorile record inregistrate luna trecuta, transmite Bloomberg. Riscul unor temperaturi scazute s-a diminuat pe fondul prognozelor care arata…

- Guvernul german analizeaza posibilitatea de a ajuta gospodariile sa isi plateasca facturile la incalzire in lunile de iarna, o noua dovada a actiunilor avute in vedere de guverne ca raspuns la criza energetica, transmite Bloomberg."Trebuie sa facem ceva", a spus joi ministrul german al Finantelor, Christian…

- Preturile gazelor naturale in Europa au inceput anul extinzind scaderea semnificativa inregistrata in ultima luna, pe fondul atenuarii temerilor privind livrarile in timpul iernii si a vremii blinde, relateaza Bloomberg. La hub-ul TTF din Amsterdam, cotatiile la gazele naturale cu livrare pentru luna…