- ​Preturile de referinta la gaze naturale pe piata din Europa au crescut marti pentru a doua sedinta consecutiv, pe masura ce traderii evalueaza riscurile si incertitudinea cu privire la iarna urmatoare comparativ cu gradul ridicat de umplere a depozitelor de gaze, transmite agenția Bloomberg, citata…

- Cotatiile de referinta la gazele naturale pe piata din Europa au sarit luni dimineata, in conditiile in care nervozitatea fata de rebeliunea din Rusia a agravat ingrijorarile cu privire la aprovizionare pe o piata si asa volatila, transmite agenția Bloomberg, citata de Agerpres.

- Romania are argintul pe podiumul european al importatorilor si exportatorilor de grau in sezonul 2022 - 2023, conflictul din Ucraina influentand puternic dinamica schimburilor comerciale agricole, arata o analiza realizata de consultantii unei case brokeraj. Importurile de grau ale Romaniei au fost…

- Pretul gazelor naturale in Europa a scazut la cel mai redus nivel de la mijlocul lui 2021, ceea ce ajuta la inversarea unei tendinte de explozie a inflatiei si constituie o veste buna pentru consumatori, transmite Bloomberg, citeaza digi24.ro.

- Preturile de referinta la gaze naturale in Europa au continuat sa scada joi, pana la cel mai redus nivel din ultimii doi ani, in conditiile in care situatia slaba a economiei regionale afecteaza perspectivele pentru cererea de gaze, transmite Bloomberg, conform Agerpres.In jurul orei 9:51 a.m., la…

- SUA au ajuns in situatia in care sunt nevoite sa importe grau din Europa, dupa ce seceta a afectat culturile agricole, impingand in sus preturile pe piata locala, transmite agenția Bloomberg, citata de Agerpers.

