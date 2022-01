Prețurile în piața imobiliară vor crește și în 2022 Piața imobiliara inregistreaza creșteri semnificative. Anul trecut prețul apartamentelor la nivel național a crescut cu aproape 15 procente. Cele mai mari scumpiri s-au inregistrat in Brașov, iar la polul opus se afla Timișoara. Dezvoltatorii imobiliari spun ca aceste tendinte vor continua și in 2022, scrie Digi 24. In cursul anului 2021, la nivel național, prețul metrului patrat al unui apartament a crescut cu aproape 15 procente. Cele mai semnificative majorari in 2021 s-au inregistrat insa in Brașov. Aici, un metru patrat este evaluat la 1.445 de euro, cu 214 euro mai mult fața de aceeași perioada… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

