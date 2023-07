Cel mai activ contract pentru grau tranzactionat la Chicago Board of Trade a fost tranzactionat in crestere cu aproximativ 1,4%, la 737,6 centi pe busel, atingand un maxim al ultimelor trei saptamani. In sedinta precedenta contractul a urcat cu 8,5%, cel mai mare castig zilnic consemnat in mai bine de un an, pe fondul tensiunilor geopolitice in crestere. Cu toate acestea, preturile graului raman cu mult sub nivelurile de varf de 1.177,5 centi pe busel atinse in luna mai a anului trecut. Cresterea vine dupa decizia de luni a Kremlinului de a se retrage din Initiativa pentru cereale la Marea Neagra,…