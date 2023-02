Prețurile gazelor scad și mai mult! Europa are depozitele mai pline ca niciodată Rezervele de gaze din depozitele subterane (UGS) din Europa au scazut la 69 de miliarde de metri cubi și sunt pline cu 63,7% incepand cu 22 februarie, informeaza Gas Infrastructure Europe (GIE). Cu toate acestea, cererile de tranzit de gaze rusești pe teritoriul ucrainean au crescut ușor, pana la 42,2 milioane de metri cubi, revenind la cifrele de anul trecut, in creștere de la nivelul scazut de 30 din ultimele saptamani. Pe 20 februarie, fluxul de gaze din instalațiile UGS din țarile UE a atins 314 milioane de metri cubi, in timp ce injecția de gaze in depozitele s-a ridicat la 52 de milioane… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

