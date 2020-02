Prețurile din România ar putea crește din cauza coronavirusului. Anunțul făcut de Isărescu Pe langa dramatismul situatiei, impactul economic al acestei crize este tot mai sever. In incercarea de a limita raspandirea virusului, guvernul chinez a prelungit mult vacanta de Anul Nou, ceea ce afecteaza lantul global de aprovizionare, cu materii prime si componente. “Un dus rece” de care lumea chiar nu avea nevoie, spun analistii. Banca Nationala a Romaniei considera situatia din China un risc care poate provoca scumpiri ale produselor de pe piata. Mugur Isarescu spune ca nu are deocamdata un impact calculat. Mugur Isarescu, guvernatorul BNR: “Incertitudini sporite (n.r. la adresa inflatiei)… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

