Stiri pe aceeasi tema

- Preturile de consum in SUA au continuat sa creasca in octombrie, americanii confruntindu-se cu cea mai mare rata anuala a inflației din 1990 și pina in prezent, transmite Noi.md cu referire la agora.md. Comparativ cu octombrie 2020, indicele preturilor de consum a urcat cu 6,2%, cel mai semnificativ…

- Inflația a crescut, in Romania, cu peste 1.5 % in doar o luna de zile: Majorari semnificative de prețuri Inflația a crescut, in Romania, cu peste 1.5 % in doar o luna de zile: Majorari semnificative de prețuri Rata inflatiei de la inceputul anului (octombrie 2021 comparativ cu decembrie 2020) este in…

- Rata inflației a ajuns la pragul de 8%, de la 6,3% in septembrie. Pe fondul inflației foarte ridicate, aproape totul s-a scumpit in Romania, la capitolul bunuri de consum. Rata inflației a ajuns la 8% in aceasta luna, informeaza un comunicat al Institutului Național de Statistica (INS). Potrivit INS,…

- Rata anuala a inflatiei a urcat la 7,9% in luna octombrie 2021, de la 6,3% in septembrie, in conditiile in care marfurile nealimentare s-au scumpit cu 11,39%, marfurile alimentare cu 5,25%, iar serviciile cu 3,96%, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS)."Preturile…

- Rata inflatiei de la inceputul anului (octombrie 2021 comparativ cu decembrie 2020) este in octombrie 7,4%, iar comparativ cu luna octombrie 2020 indicatorul este 7,9%, anunța INS. Prețurile energiei au salturi importante, de 46% la gaze și 24% la energie electrica. Rata medie a preturilor de consum…

- Preturile de consum in luna septembrie 2021 comparativ cu luna august 2021 au crescut cu 0,8%. Rata inflatiei de la inceputul anului (septembrie 2021 comparativ cu decembrie 2020) este 5,6%. Rata anuala a inflatiei in luna septembrie 2021 comparativ cu luna septembrie 2020 este 6,3%. Rata medie a preturilor…

- Indicele global al preturilor la produsele alimentare a crescut in septembrie, pentru a doua luna consecutiv, atingand cel mai ridicat nivel din ultimii zece ani, influentat de scumpirile la cereale si uleiuri vegetale, a anuntat joi Organizatia Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura (FAO),…

- Preturile energiei europene au urcat in ultimele saptamani la maxime multianuale, evolutie determinata de mai multi factori, variind de la preturile extrem de mari ale marfurilor si carbonului pana la productia eoliana scazuta, relateaza CNBC preluat de news.ro Mai mult decat atat, nu se aanticipeaza…