In saptamana incheiata pe 6 decembrie inflatia a incetinit la 8,28%, a anuntat Ministerul Economiei, dupa publicarea datelor de biroul de statistica Rosstat. Analistii anticipeaza ca Banca Rusiei va majora dobanda cheie de la nivelul actual de 7,5%, la viitoarea sedinta de politica monetara de pe 17 decembrie, in conditiile in care inflatia a depasit tinta de 4% in urma cu mai mult de un an si nu da semne de incetinire. Pe fondul slabiciunii rublei si a cresterii preturilor la nivel mondial, inflatia accelereaza in pofida a sase majorari de dobanzi efectuate de banca centrala in 2021. Presedintele…